Астрономы обнаружили «звезду-вампира»

Ученые обнаружили двойную систему примерно в 3 000 световых лет, в которой небольшая мертвая звезда периодически «отбирает» газ у своего компаньона — коричневого карлика.

Найденная система относится к классу катаклизмических переменных, сообщает портал «Популярная механика».

В случае с ними речь идет о белом карлике (компактном ядре звезды массой с солнечную), поглощающем вещество своего более крупного компаньона. Новооткрытая система необычна тем, что компаньоном белого карлика является коричневый карлик — объект, начавший формироваться в качестве звезды, но не смогший аккретировать нужную массу для запуска реакций слияния водорода в ядре. Иногда такие объекты называют «неудавшимися звездами»; значение их массы лежит между массами газовых гигантов и небольших звезд.

В новооткрытой системе, как указывается, коричневый карлик примерно в 10 раз менее массивен, чем белый карлик. Отмечается, что данные, на основе которых было сделано открытие, были получены космическим телескопом «Кеплер» в 2016 году. Позже эта информация была проанализирована, и ученые обнаружили систему — в которой в 30-дневный период карликовая новая резко становилась в 1 600 раз ярче, после чего быстро тускнела и затем постепенно возвращалась к обычной яркости.

Согласно ученым, детектированная яркость производилась материалом, вращающимся вокруг белого карлика в аккреционном диске (то же — но в намного большем масштабе — происходит вокруг сверхмассивных черных дыр).

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society