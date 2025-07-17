Международная команда астрономов из различных университетов, включая США, Нидерланды и Францию, впервые в истории зафиксировала раннюю стадию формирования планет вокруг молодой звезды и смогла сделать изображение данного явления. Об открытии 16 июля сообщил журнал Nature.

«Астрономы впервые запечатлели солнечную систему за пределами нашей, находящуюся на самых ранних стадиях формирования», — говорится в материале.

Уточняется, что звезда, получившая название HOPS-315, располагается в созвездии Орион. Исследования показали, что вокруг нее находится протопланетный диск — скопление газа и пыли. В будущем из него формируются планеты, отметили в издании.

В издании добавили, что данные для изображения были получены при помощи обсерватории ALMA и телескопа «Джеймс Уэбб». Ведущий автор исследования профессор Мелисса МакКлюр, в свою очередь, заявила, что полученный снимок является первым в своем роде.

«Такие изображения редки, поскольку струи газа, выбрасываемые новорожденной звездой (известные как истечение), часто загораживают горячий диск, но HOPS-315 была полностью видна», — отметили в публикации.