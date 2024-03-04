Американские ученые из Национального центра атмосферных исследований штата Колорадо выяснили, что пик солнечной активности (солнечного максимума) текущего 11-летнего цикла мог наступить досрочно, хотя его начало ожидалось не раньше 2025 года. Об этом сообщает портал LiveScience со ссылкой на директора центра, специалиста по физике Солнца Скотта Макинтоша.

Во время солнечного максимума количество темных пятен, покрывающих поверхность Солнца, значительно увеличивается. В результате они извергают более частые и более мощные солнечные бури, некоторые из которых могут обрушиться Землю, вызывая отключения связи и полярные сияния.

Всплеск активности вызван тем, что линии магнитного поля Солнца постепенно становятся все более запутанными. Но в какой-то момент во время максимума солнечной активности эти линии магнитного поля разрываются, что приводит к полному изменению магнитных полюсов звезды — где магнитные южный и северный полюсы меняются местами. После этого звезда начинает успокаиваться и в конечном итоге достигает солнечного минимума, когда солнечные пятна и солнечные бури почти полностью исчезают до начала следующего цикла.

По словам исследователей, увеличение солнечной активности в феврале 2024 года после январского затишья может указывать на то, что максимум уже наступил.

В прошлом месяце на Солнце внезапно начали происходить вспышки X-класса — самого мощного типа извержений. Менее чем за сутки гигантское пятно породило три X-вспышки, включая сильнейший выброс более чем за шесть лет.

Скотт Макинтош добавил, что наиболее активный и опасный период солнечной активности продлится около года, но его последствия будут проявляться в течение нескольких лет.

Предыдущие исследования показали, что геомагнитные возмущения, вызванные солнечными бурями, также могут нарушить навигационные способности мигрирующих животных, таких как киты. В результате в ближайшие годы может увеличиваться количество выбросившихся на мель китообразных.