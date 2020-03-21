Астрономическая весна очень негативно влияет на армянскую пропаганду

Вступившая в свои права астрономическая весна очень негативно влияет на армянскую пропаганду. Сперва армянское издание lraqir.am опубликовало несусветную глупость о том, что в России и Турции завидуют модели политического управления в Армении, а после армянский сайт с российской пропиской «Инфотека 24» решил поострить по поводу последнего заявления МИД Азербайджана.

По глупому мнению этого издания, Азербайджан распространяет абсурдные тезисы на самом высоком уровне. «Уже третье десятилетие Арцах, осуществляя свое право на самоопределение, вышел из-под юрисдикции СССР и Советского Азербайджана. Более того, он никогда не был частью независимого Азербайджана, а был автономией в составе СССР и входил в состав административной единицы Советский Азербайджан, которая никогда не была субъектом международного права. Таким образом, территориальная целостность Азербайджана является весьма относительным понятием, и оно не может включать территории, которые никогда не находились под юрисдикцией этой страны», — заявляется в писанине «Инфотека 24».

Это наиглупейшее по своей сути заявление показывает, насколько армянские пропагандисты убоги в своем мышлении. Территориальная целостность Азербайджана, в которую входит и Нагорно-карабахский регион, признается со стороны международного сообщества.

Раз редакция «Инфотеки 24» с умным видом рассуждает о международном праве, то пусть ознакомится с текстом резолюций Совета Безопасности ООН, принятых по нагорно-карабахскому конфликту. В пункте 9 резолюции 853, в преамбуле и в пункте 2 резолюции 884 СБ ООН содержится формулировка «армяне нагорно-карабахского региона Азербайджана», а в преамбуле резолюции 874 содержится формулировка «конфликт в нагорно-карабахском регионе Азербайджанской Республики и вокруг него». Тем самым СБ ООН подтверждает принадлежность нагорно-карабахского региона Азербайджану.

Убогость мышления редакции армянского сайта с российской пропиской чувствуется не только в сфере международного права, но и в области истории. Так, «Инфотека 24» утверждает, что никогда не было международного правового субъекта под названием Карабахское ханство. «Это было одно из ханств под персидским сюзеренитетом, и его приверженность российскому военному командованию нельзя считать международным договором», — отмечается в тексте.

Кюрекчайский договор был подлинно дипломатическим документом, из которого открыто явствует, что Карабахское ханство вошло под протекторат России именно как азербайджанское государство. Как в Кюрекчайском договоре, так и в его юридическом продолжении – указе императора от 1806 года о назначении Мехтигулу-аги правителем Карабаха, — везде, где речь идет о Карабахе, его территории – нагорной и низменной, фигурируют правители из рода Джаванширов, а всем слоям населения вменяется беспрекословно подчиняться Мехтигулу-аге.

В качестве аргумента о том, что якобы армяне тысячелетиями проживали на территории Карабаха, «Инфотека 24» приводит цитату из документов, составленных участником русско-персидской войны 1796 года Семеном Броневским, позднее составившем справочник об истории дипломатических сношений России на Кавказе. В этой цитате Броневский перечисляет карабахских меликов. При этом издание отмечает, что считает, что эта цитата лучше всего иллюстрирует, где находилось Карабахское ханство и кто были коренными правителями Карабаха.

Жаль, что помимо этой цитаты Броневского, редакция не потрудилась привести другие данные этого автора. К примеру, вот это: «На пути в Грузию лежащее ханство Ериванское покорилось власти Ага Магомет хана. Генерал Гудович объявил уже ему, чтобы он не касался владений царя Ираклия, находящагося в покровительстве российском. Но сей хищник вступил в Карталинию, взял столичный город Тифлис и предал все мечу и огню. Потом обратился он чрез Гянжу в ширванския и дагестанския области для покорения ханов России приверженных. Во всем Адрибежане остался один Ибрахим хан шушинской, власти его не покорившийся».

Как видно из вышеприведенного текста, территорию Карабаха относили к Азербайджану, а Ибрагим хана считали азербайджанским правителем. Согласно записям русского офицера Степана Бурнашева, он называет правителя Карабахского ханства Ибрагим хана самым властным и могущественным «в Адрибежани». А в труде армянского писателя XIX века Раффи (Акоп Мелик-Акопян) «Меликства Хамсы» отмечается, что кроме албанского правителя Хачена из рода Гасан-Джалала, остальные четыре мелика были пришельцами в эти края: «Из пяти господствовавших в Карабахе меликских домов лишь правители Хачена были местными жителями, а остальные, как мы видели и увидим далее, были переселенцами из других мест».

К тому же, в тексте Кюрекчайского договора не было никакого упоминания об армянах или армянских владениях в Карабахе. Но в пылу разгоревшегося весеннего обострения и ухватившись за цитату Броневского, редакция армянского сайта с российской пропиской считает, что вправе указывать Азербайджану на «абсурдные тезисы».