Ассанжа, Мэннинг и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию

«Все трое по отдельности выдвигались на Нобелевскую премию мира, но ни один пока ее не получил. Причины, по которым я выдвигаю их вместе, просты: по отдельности они показали бессчетные примеры мужества, раскрывая незаконные действия властей… И вместе их жизни, самопожертвование и самоотвержение демонстрируют величие человеческого духа», — пишет Корриган.

Она напомнила, что Ассанж содержится в тюрьме в Великобритании и по-прежнему рискует экстрадицией в США, несмотря на отказ суда в экстрадиции в понедельник. По словам Корриган, Ассанж может подвергнуться в США «жестокому, унизительному и бесчеловечному обращению» и даже быть приговоренным к смерти. Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг), которая передала Ассанжу информацию и отсидела за это семь лет в американской тюрьме, пока не была помилована бывшим президентом Бараком Обамой, также оказывалась за решеткой за отказ свидетельствовать против Ассанжа, добавила Корриган. Сноуден, раскрывший масштабные секретные программы слежки спецслужб США, нашел убежище в России и не может вернуться на родину под страхом пожизненного заключения, добавила Корриган.(РИА Новости)