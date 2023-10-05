Нобелевская премия в области литературы 2023 года присуждена норвежскому драматургу Юну Фоссе. Об этом объявил Нобелевский комитет Шведской академии.

Литератор стал лауреатом за «его новаторские пьесы и прозу, которые позволяют высказать неизъяснимое», говорится в мотивировочной части решения.

По словам постоянного секретаря Шведской академии Матса Мальма, который объявлял имя лауреата, драматург ехал в машине на дачу, когда получил сообщение по телефону.

Фоссе родился в 1959 году и живет в Бергене, Норвегия. Он дебютировал в 1983 году и опубликовал 40 книг в различных жанрах, которые были переведены на столько же языков. Фоссе — один из самых популярных драматургов Европы. Его пьесы были поставлены около 800 раз.