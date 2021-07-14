Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Верховная Рада рассмотрит его заявление уже 15 июля. По имеющимся у нас данным, отставка Авакова будет принята, ибо партия «Слуга народа» имеет в Верховной Раде подавляющее необходимое для такого рода случаев большинство голосов.

Сказать, что новость об отставке стала шоком было бы преувеличением. В частности, президент Украины Владимир Зеленский допустил увольнение главы МВД Арсена Авакова, если выяснится, что фигуранты по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета преследуются незаконно. С таким заявлением Зеленский выступил еще в мае на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его пребывания на должности главы государства.

Стало быть совершенно наивно-ошибочными являются утверждения о том, что отставка Авакова связана с недовольством его деятельностью со стороны Азербайджана и Турции. Да, в свое время, он превратил возглавляемое ведомство в «маленькую Армению», окружив себя армянами-заместителями и активно участвуя в жизни армянской диаспоры Украины. Да, курируя также и Государственную миграционную службу Украины Аваков создал режим максимального содействия гражданам Армении, которые переезжали в Украину на временное или постоянное проживание. Наконец, он часто и открыто призывал к признанию «геноцида армян» со стороны Украины, что явно выходило за рамки его министерских обязательств.

Но, конечно же, вовсе не по этой причине состоялась его отставка. О ее неизбежности, еще раз замечу, говорили на протяжении последнего года. Ведь, он был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019-го. Так что, Арсен Борисович стал считаться старожилом украинской политики. Да и вес он имеет тут немалый. Соответственно, устранение такого политического тяжеловеса и замена его на более лояльного человека- вполне понятный и ожидаемый шаг со стороны Владимира Зеленского, выстраивающего свою властную вертикаль.

Новым главой МВД Украины станет нардеп от «Слуги народа» Денис Монастырский. В частности, об этом в своем Telegram-канале сообщает экс-нардеп Сергей Лещенко. По его информации, президент Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуги народа» предложил кандидатуру Монастырского. И она, безусловно, будет одобрена. Что, по мнению многих украинских экспертов, на руку и руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку, имеющему большое влияние на главу государства, и рад отставке Авакова, который привык играть в свою игру.

При этом, безусловно, Авакова было бы глупо списывать со счетов. Он наверняка попытается вернуться, но в уже более важном статусе, на более значимую должность. Объясню. Буквально на днях президент Украины Владимир Зеленский встретился в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе этой встречи обсуждалась и ситуация на Донбассе. Так вот на пресс-конференции с Меркель Зеленский заявил о поддержке кластеров по урегулированию, которые подготовили Германия и Франция. Согласно этим предложениям, Донбасс приобретет особый статус после выборов и лишь затем Украина получит контроль над границей. До этого Киев активно придерживался иной линии, а именно проведения выборов только после получения контроля над границей.

Меркель же выступила за имплементацию «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины. Это схема, предложенная Берлином, по которой выборы в Донбассе и предоставление региону особого статуса также должны пройти до передачи Украине контроля над границей. Эта «формула» в 2019 году была встречена в Киеве протестами. Так, скорее всего, произойдет и сейчас. Ведь, в так называемых «ЛНР» и «ДНР» пройдут выборы, что означает признание официальным Киевом статуса тех, кого сейчас в Украине называют террористами.

Есть огромная вероятность того, что данный момент обязательно попытаются использовать противники президента Зеленского, обвинив его в сдаче национальных интересов. В первую очередь, это Петр Порошенко и его сторонники, которые живут мечтой о реванше, о триумфальном возвращении в президентское кресло. Плюс, безусловно, к раскачиванию лодки присоединятся про-российские силы. Таких в Украине немало. В первую очередь, это ОПЗЖ кума Путина, опального олигарха Медведчука. Не останется в стороне и «Европейская солидарность» экс-президента Порошенко.

Да, не удивляйтесь тому, что сходятся интересы двух таких противоположных политических сил. Это украинская политика, где возможны любые ситуативные союзы. И тут также имеет смысл напомнить еще и о том, что осенью и зимой украинцы будут больше потреблять газа. А он существенно подорожал. По подсчетам украинских экспертов, если раньше ежемесячно за квартиру площадью 50 кв. м приходилось платить до 2 тыс. грн, то уже в ближайший отопительный сезон платежки вырастут до 2,5-2,7 тыс. грн.

Осенью и зимой в отопительный период платежки «потяжелеют» и для тех, кто живет в сельской местности и частном секторе. Там в холодное время года ежемесячное потребление газа составляет в среднем 400-500 куб. м. Указанной категории приходилось платить в месяц от 1000 до 3000 грн. После подорожания расценки поднимутся до 4000-7000 грн/мес. в зависимости от региона и поставщика.

Кроме того, Министерство энергетики Украины рассчитывает запустить новую модель специальных обязательств (ПСО) на рынке электроэнергии для населения с 1 августа. Внедрить новую модель министерство планировало с 1 июля, но дата была перенесена. В итоге, как ни крути, вскоре украинцы столкнутся с существенным повышением цен и на электроэнергию. И на этом тоже, конечно же, попытаются сыграть многие противники президента Зеленского.

Таковых, замечу, собралось очень много. И все они, включая Авакова, имеют серьезные финансовые, медийные ресурсы, своих блогеров, политиков. Плюс, на стороне Авакова многие добровольческие батальоны, а также люди в системе МВД. Не забываем о том, что Антон Геращенко, известный в качестве «человека Авакова», остался на посту замглавы МВД Украины. А Денис Монастырский, который станет новым главой МВД, ранее работал экспертом по вопросам реформирования правоохранительной и судебной системы Аналитического центра «Украинский институт будущего», а директором этого направления в Центре был Антон Геращенко.

Такой вот складывается пазл накануне жаркой, в политическом смысле, осени в Украине. Не исключены большие внутриполитические потрясения, при которых полиции придется подавлять массовые акции протеста. У Монастырского нет никакого опыта в этом смысле. Да и в целом, нынешняя украинская власть окажется в цуцванге. В итоге, это может привести к тому, что в Украине объявят о внеочередных парламентских выборах, по итогам которых партия «Слуга народа» может потерять моно-большинство в Верховной Раде, а позиции президента Зеленского сильно ослабнут. Зато, Арсен Аваков, при поддержке влиятельных сил, вполне может попытаться выторговать себе кресло премьер-министра Украины в обмен на помощь в устранении внутриполитического кризиса в стране.