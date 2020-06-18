Армянский проект под названием «Никол Пашинян» провалился

Парадоксальность армянской революции в том, что не Пашинян избавляется от ненужных ему кадров, а они сами уходят от него, таким мнением поделился с #, политолог Ахмед Алили, говоря о внутриполитической ситуации в Армении.

Отмечая последние антиправительственные митинги в Армении, Алили сказал, что никто не отменял правило контрреволюции.

«Нужно понимать, что революции никогда не завершаются на одном этапе. После свержения власти, те люди, которые пришли к власти должны за нее бороться, и среди этих людей начинает формироваться политическая элита. Люди, которые в свое время поддержали Пашиняна, начали отходить от него, и это было ожидаемо. Со своей стороны Пашинян был вынужден заменять их более способными людьми», — сказал он.

Но те процессы, которые сейчас происходят в Армении, своеобразны тем, что не Пашинян заменяет кадры, а они уходят от него и запускают процесс его свержения. Поэтому революцию в Армении можно считать провальной, добавил аналитик.

Эксперт также добавил, что Гагик Царукян — интересная личность, и во время «бархатной революции» в Армении, если бы он поддержал Сержа Саргсяна, то Пашинян не смог бы придти к власти.

«Но поддержал он Пашиняна, и революция свершилась. Но Никол Пашинян пока не может в значительной мере поменять ситуацию в Армении. Проект армянского народа под названием «Никол Пашинян» был нацелен на то, чтобы показать миру, что в регион Южного Кавказа пришла самая демократическая власть, и поэтому и США, и ЕС должны помочь армянскому народу. Но этого не получилось, инвестиции не потекли, урегулировать карабахский конфликт он не смог, да, обострение на линии соприкосновения войск не такое интенсивное, но он не может добиться того, что он обещал», — подчеркнул эксперт.

Аналитик также отметил, что экономические показатели страны, а также ситуация с коронавирусом, показали, что Пашинян не самый эффективный лидер страны, и сейчас его окружение постепенно покидает его.

«В таких условиях, если партии Гагика Царукяна и Эрика Марукяна объявят о том, что они уходят из парламента, то Армении придется идти на новые выборы. На данном этапе у Пашиняна нет уверенности в том, что он сможет победить на новых выборах. В любом случае новый парламент – это новые правила, и он может не избрать Никола Пашиняна премьер-министром», — считает политолог.

Говоря о том, как все эти процессы будут влиять на урегулирование карабахского конфликта, аналитик, добавил, что в Армении понимают, что те сигналы, которые поступают из Европейского парламента, последние заявления Сергея Лаврова, говорят о том, что от Пашиняна ждут конкретных шагов.

«Практически все формулы по урегулированию карабахского конфликта очень похожи – это освобождение территорий вокруг Нагорного Карабаха, возобновление экономических отношений и определение статуса после того, как армяне и азербайджанцы будут жить в Нагорном Карабахе очень долгое время. От Пашиняна ждали, что он будет осуществлять имплементацию всего этого, а он этого не сделал», — сказал он.

По его словам, долгое время Пашинян говорил о том, что ему нужно время, чтобы сосредоточить власть в своих руках: «А сейчас у него аргумент, что не его кандидат избран главой сепаратистского режима, а также ситуация с коронавирусом».