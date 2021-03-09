Армянские СМИ отправили Армена Саркисяна в Баку

Администрация президента Армении опровергла слухи о якобы его посещении Баку, сообщает «Спутник-Армения».

Ранее газета «Иравунк» привела слова бывшего почетного консула Македонии в Армении Араика Саркисяна, который предложил спросить у президента «что он делал в Баку 17 ноября».

«В некоторых СМИ фигурируют сообщения о том, что Армен Саркисян 17 ноября якобы был в Баку. Это очевидная ложь и дезинформация. Президент ни в этот день, ни в какой-либо другой, не был в Баку», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой президента.

Что касается 17 ноября 2020 года, то Саркисян в этот день, согласно рабочей повестке, принял в Ереване новоназначенного посла Канады в Армении Элисон Мэри Леклер. Она вручила ему верительные грамоты.

Пресс-служба призвала не распространять нелепую и очевидную дезинформацию.

Читать далее: https://ru.armeniasputnik.am/politics/20210309/26734031/Armen-Sarkisyan-ne-poseschal-Baku—administratsiya-prezidenta-Armenii-sdelala-zayavlenie.html