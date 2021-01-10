Армянские мечты по Гадруту

В освобожденном от армянской оккупации Гадруте начались восстановительные работы. Как сообщает Trend, на начальном этапе члены Государственного комитета по имущественным вопросам определили адреса в поселке и восстановили названия улиц — в настоящее время в Гадруте устанавливаются указатели и таблички с названиями улиц. Отмечается, что улицы Гадрута наряду с историческими личностями Азербайджана будут названы и в честь Национальных героев и шехидов Карабахской войны.

Казалось бы, все это должно отрезвить армянскую сторону, показать ей невозможность возврата к временам, когда те или иные территории Азербайджана находились под армянской оккупацией. Но, реальность несколько иная.

Оказывается, в РА создана целая общественная организация «Во имя Гадрута». Она, видите ли, пытается донести до армянских государственных органов и международных организаций «вопросы о деоккупации Гадрута и правах перемещенных лиц».

Прямо скажем, что это традиционная и типичная демонстрация армянской наглости. Ведь, согласно административно- территориальному делению Азербайджана город Гадрут был включён в территорию Ходжавендского района нашей республики. Но, армянская сторона, привычно ориентирующаяся не на правду, а на свои фантазии, исходит из того, что с 1991 года Гадрут контролировался войсками никем непризнанной «НКР» и армянские оккупанты называли его «административным центром Гадрутского района НКР».

Возвращать наши земли Азербайджану пришлось не дипломатическим и мирным, а военным путем. Это было принуждение агрессора к миру. Причем, агрессор не только не сдавался и сопротивлялся, как мог, но и распространял ложь о ходе боев за Гадрут. Военно-политическое руководство РА до последнего отрицало потерю Гадрута, тиражируя ложь о «наступлении армянской армии».

Но все стало на свои места 16 октября, когда Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео подтверждение взятия Гадрута с кадрами из центра посёлка. В тот же день, теперь уже бывший и признавший в итоге множество фактов своей лжи пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, ушёл от ответа на вопрос журналистов, кто всё-таки контролирует райцентр Гадрут. Впрочем, это уже было и не важно.

Азербайджан взял Гадрут под свой контроль и уже на следующий день после подписания Трехстороннего соглашения о перемирии между Азербайджаном, Россией и Арменией по решению Министерства внутренних дел нашей страны в Гадруте было размещено главное управление полиции Ходжавендского района. А 12 ноября в Гадруте начал службу местный отдел Службы государственной безопасности Азербайджана.

Одним словом, этот освобожденный из-под армянской оккупации город активно восстанавливается, в нем возрождается жизнь в составе Ходжавендского района Азербайджана. И на фоне этого необратимого процесса комично выглядят заявления тех армян, что все еще пребывают в плену каких-то иллюзий. О них , кстати, Lragir.am побеседовал с членом инициативной группы «Во имя Гадрута» Левоном Айрияном.

«Под Гадрутом подразумевается как географическая территория, сформированная веками культурная система, так и община гадрутцев. Мы мечтаем совместить все три компонента, чтобы гадрутцы могли жить своей традиционной культурной жизнью на своей родине. К сожалению, поведение и речи наших политических деятелей и руководства вызывают тревогу и опасения, что это может не случиться», — умозаключает Л.Айриян.

Официальный Баку неоднократно заявлял о том, что гадрутцы, как и этнические армяне, ранее проживавшие на оккупированных РА территориях Азербайджана, могут вернуться в свои дома, но с условием сдачи оружия и получения гражданства нашей страны, однако этот вчерашний сепаратист об этом и не вспоминает. Он пытается убедить себя и весь мир, что само по себе забавно, в том, что Азербайджан «оккупировал» свои же территории.

Он мечтает о временах, когда Гадрут был под армянской оккупацией, не понимая глупость таких мечтаний. Впрочем, забавляет и «угроза», озвученная им.»Если мы окажемся в худшей ситуации, то попросим политического убежища в какой-либо стране. Или обратимся к ООН, ЕС или США, чтобы нам дали возможность жить общиной», — заявил Л.Айриян.

В какой еще «еще худшей ситуации» могут оказаться армянские жители Гадрута, которые три десятка лет были в статусе оккупантов и сбежали из города, когда его захват азербайджанской армией стал неизбежным? Какое политическое убежище могут требовать вчерашние сепаратисты? Какие ООН, ЕС и США, ребята?! Весь мир признает Гадрут, как и все ранее оккупированные территории Азербайджана, неотъемлемой частью нашей страны.

Никто в мире не ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана. При этом «НКР» так и не была признана каким-либо государством, включая саму Армению, за все годы оккупации этих наших земель. Но, попробуй объясни очевидное тем армянам, что все еще страдают «сепаратизмом головного мозга». Они лепечут что-то про «преступный сговор России и Азербайджана», ища виновных где угодно, только не в отражении в зеркале.

Они, это уже вишенка на торте, несут чушь о том, что «если получится так, что наша родина будет окончательно отчуждена, мы должны хотя бы сохранить свою коллективную идею — во имя будущего». В переводе на русский это означает, что армяне грозят мысленно не мириться с торжеством справедливости и передавать из поколения в поколение свое несогласие, внутреннее недовольство и даже негодование.

Страшная угроза, ничего не скажешь. Которая, впрочем, никак не способна влиять на новые реалии. Гадрут уже снова стал азербайджанским. Как и все освобожденные территории, восстановление которых идет полным ходом. За чем армяне могут наблюдать, но уже издалека. Например, из тех стран, политическое убежище в которых они собираются получать, как бы доказывая себе и миру, что Армения является не тем государством, в котором стоит жить даже армянам.