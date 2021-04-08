Армянские коммунисты пожаловались Зюганову на Азербайджан – И где же марксистко-ленинская идеология?

«С большим интересом ознакомился с обращением коммунистической партии Армении к председателю Коммунистической партии Российской Федерации Геннадию Зюганову по поводу решения вопроса армянских «военнослужащих». Об этом # заявил председатель Коммунистической партии Азербайджана Рауф Гурбанов.

По его словам, лично он не против встречи с армянскими коммунистами при посредничестве Геннадия Зюганова, однако в этом контексте возникает ряд вопросов.

«Лично для меня, как гражданина Азербайджана и политического деятеля, предельно ясно, что вопрос решения судьбы армянских «военнослужащих» является прерогативой только азербайджанского правительства. Хочу особо подчеркнуть, что азербайджанская сторона удерживает граждан Армении не в статусе «военнопленных». Эти вооруженные лица были задержаны на освобожденной территории Азербайджана в конце ноября 2020 года, то есть после подписания Трехстороннего заявления руководителями Азербайджана, России и Армении. Они не могут считаться военнопленными, потому как являются диверсантами и террористами», — подчеркнул глава азербайджанских коммунистов.

«Второй момент в этой ситуации заключается в следующем: почему же именно сейчас армянские коммунисты обратились по данному поводу. На протяжении всего периода нагорно-карабахского конфликта армянские коммунисты не демонстрировали конструктивного подхода к мирному урегулированию противостояния между Арменией и Азербайджаном. А сейчас вдруг их стала волновать судьба вооруженных граждан Армении, задержанных на азербайджанской территории», — заявил Р.Гурбанов.

«Догадываюсь, что это обращение, сделанное накануне визита армянского премьера Никола Пашиняна в Москву, носит не случайный характер. Армянские коммунисты пытаются оказать воздействие на вторую по величине политическую силу в России, чтобы Москва оказала влияние на Баку для решения вопроса с «военнопленными». Но еще раз повторюсь, этот вопрос находится в прерогативе только правительства Азербайджана, которое классифицирует задержанных граждан Армении в качестве диверсантов и террористов», — подчеркнул он.

Р.Гурбанов с сожалением отметил, что в обращении армянских коммунистов к Зюганову содержатся обвинения в адрес Азербайджана не только по вопросу «военнопленных». «Армянские коммунисты в обращении ссылаются на марксистко-ленинскую идеологию, но вместе с тем они Карабах называют «Арцахом», хотя в советский период армянские шовинисты изгнали азербайджанцев сперва из Армении, а потом из Карабаха. После Армения оккупировала азербайджанские территории вокруг Нагорного Карабаха. Как это сочетается с марксистко-ленинской идеологией, ратующей за дружбу и мир между народами?

Кроме того, в обращении Компартии Армении азербайджанская сторона обвиняется в вандализме и уничтожении памятников участникам Великой отечественной войны (ВОВ) 1941-1945 годов и мемориалов видных советских деятелей армянского происхождения. Хочется обратиться к ним с вопросом: раз вы так печетесь о памяти участников ВОВ, то почему же молчали, когда в центре Еревана установили памятник Гарегину Нжде, тесно сотрудничавшему с немецкими фашистами? Разве это не было плевком властей Армении в душу миллионов россиян, чьи отцы и дети положили свои жизни на алтарь победы над фашизмом?!», — заявил Гурбанов.