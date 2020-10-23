Армянские игры в независимость — ultima ratio?

Военные поражения, поставившие Армению на грань катастрофы, вынуждают ее руководство прибегать к действиям, последствия которых они либо не представляют, либо с трудом прогнозируют. В частности, это относится к так называемой независимости Карабаха, признанием которой в Ереване пытаются шантажировать Азербайджан, а с ним Турцию и, даже, Россию. Своего рода ultima ratio — последний довод. На это же нацелена и армянская диаспора по всему миру, не без участия российских спецслужб развернувшая шумную информационную кампанию с пикетами, демонстрациями, осадами дипломатических представительств и т.д.

Особое место в этой информационной картинке занимают так называемые признания независимости Карабаха, за которые голосуют представительские организации в разных странах мира. Соответствующие резолюции приняли городские советы итальянского Милана, греческих Салоник и ряда городов Франции. И вот парламент австралийского штата Новый Южный Уэльс признал независимость Нагорного Карабаха.

Восторгу армянской прессы, бумажной и электронной, социальных сетей нет предела. Поддержка Армении ширится по всему миру и правительства ведущих стран просто вынуждены считаться с мнением народов. Последнее действительно относится к правительствам в демократических странах, но шумные мероприятия политического свойства, голосования, принятые резолюции и прочее из этого набора не означают, что последуют дипломатические действия на уровне государств.

Понятно нежелание основных политических игроков заниматься безнадежным делом признания независимости Карабаха. И тому есть несколько весьма весомых причин.

Во-первых, Баку уже предупредил о своей очень острой реакции на подобные действия, вплоть до разрыва дипломатических отношений. За этим последует прекращение любых других связей — экономических, финансовых, культурных, гуманитарных и т.д. Приятного, как говорится, мало. Несомненно, что Турция и ряд других исламских государств к такому демаршу присоединятся. Так стоит ли идти на поводу крикливых сборищ и, возможно, подкупленных голосований, чтобы получить на ровном месте весьма чувствительные удары. Ответ для высоких кабинетов в ведущих странах очевиден.

Во-вторых, такое признание со стороны Армении, а она по определению должна быть первой, поставит очень жирный крест и так не на очень успешных дипломатических действиях с целью добиться какого-то ослабления или прекращения огня. Более того, никаких переговоров относительно Карабаха просто не будет до окончательной победы азербайджанской армии на поле боя.

В-третьих, это будет удар не столько по Баку и Анкаре, сколько по Москве. Тем самым будет наглядно показано, что ее влияние на Южном Кавказе стремительно приближается к нулю, если она не может держать в узде своего сателлита Армению.

В-четвертых, для Кремля это будет слишком, потому что обязательно отзовется на всем постсоветском пространстве от Центральной Азии до Молдовы и Беларуси.

В случае подобных действий Армении немедленно обострится ситуация в зонах других, пока еще замороженных, конфликтов. В частности, в Приднестровье. И это станет дополнительной нагрузкой и так уже перегруженной российской власти. К тому же в последнем случае вмешательству России препятствует география. С Приднестровьем нет общей границы, и Москва никак не может подкрепить свою группировку, которая является российской только по названию, так как служат там местные граждане. И это станет дополнительным фактором падения влияния России. Допустить такое в Белокаменной не могут и в Ереване отлично понимают почему.

В-пятых, не обрадуется независимому Карабаху и Европа вместе с США. Война уже вызвала напряженность в ЕС. Греция всеми силами пыталась добиться санкций против Турции, но ей это не удалось. Появление новой темы, несущей большой негативный заряд, никак не входит в политические расклады в главных европейских столицах. Да и Вашингтону по большому счету не нужна лишняя головная боль.

Вот и получается, что все действия армянской диаспоры при очень вероятной поддержке российских спецслужб, не более чем создание информационного шума. Никакого признания независимости Карабаха, в том числе со стороны Армении, не будет, если в Ереване сохранили остатки здравого смысла.

Тем не менее, совсем сбрасывать со счетов подобные действия не стоит. Загнанные в угол армянские лидеры в крайней степени истерики могут все. Последствия таких игрищ вполне очевидные и, самое главное, им уже ничего не поможет.