Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, проведет с утра вторника в Ереване масштабные акции гражданского неповиновения.

Как передает РИА Новости, об этом сказал вице-спикер парламента от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян.

«С 08.00 начнутся масштабные акции неповиновения. Мы закроем дороги, остановим транспортное движение, весь город должен быть парализован», — сказал Сагателян в видеообращении в соцсетях.

По его словам, после протестных акций, в 19.00 на площади Франции пройдет очередной митинг. Он посоветовал служащим объяснить своим работодателям, что у них есть легитимное право не выходить на работу, так как город будет парализован, а студентов, общественных деятелей и представителей интеллигенции призвал присоединиться к протестам.

«Мы должны показать, что у Пашиняна в стране нет власти, существует реальное двоевластие», — отметил Сагателян.