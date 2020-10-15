Армянская «логика»: в наших бедах виноваты не мы

В Армении число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 59 995, сообщил сегодня местный Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний. За сутки выявлен 1 371 новый случай заражения. Накануне в Армении было выявлено 1 058 новых случаев заражения. От осложнений коронавируса в Армении скончались 1 046 человек (плюс 7 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 311.

То есть, говоря честно и откровенно, в РА погибло 1357 человек, просто смерть некоторых из них предпочитают называть витиеватым словосочетанием «другие причины». В любом случае, для страны с самым наименьшим количеством населения на Южном Кавказе, иметь самое большее количество заболевших и умерших от коронавируса — доказательство провала всей государственной программы, ступора всей системы здравоохранения. Но, премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свое время иронично пытавшийся выяснить «чей пес этот коронавирус», естественно не хочет брать на себя вину за этот очевидный крах, приведший к столь плачевным результатам. Он в последнее время вообще пытается обходить вниманием эту проблему, наивно полагая, что тактика «я в домике» приведет к исчезновению проблемы. Но и это не самое смешное.

В РА начали активный поиск виновных в росте числа зараженных коронавирусом, предпочитая традиционное игнорирование изображения в зеркале. Дошло уже до утверждений, что это французские журналисты, приехавшие в Армению и в оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, распространяют коронавирус. Об этом армяне пишут в социальных сетях.

Их армянские пользователи искренне считают, что французские журналисты — носители коронавируса, и распространяют инфекцию они, в связи с чем возникает угроза и для армии. Публикуя статусы в социальных сетях, армяне предупреждают французских журналистов не приезжать в Карабах. Такой вот поворот. Привычное перекладывание с больной головы на здоровую.

Тут уместно напомнить, что Шушу, пока еще находящуюся под армянской оккупацией, покинули уже около 80% жителей. По предварительным оценкам, около 50% населения Карабаха и 90% женщин и детей — то есть около 70 000-75 000 человек — стали, как говорят в РА, вынужденными переселенцами. Об этом несколько дней назад заявил так называемый омбудсман Нагорного Карабаха Артак Бегларян. Согласно видеоматериалам в соцсетях, карабахские армяне бегут в Армению, где селятся в домах родственников или неприспособленных помещениях. Естественно, они не проверяются на коронавирус. А значит, через какое-то время, ереванские армяне могут начать вопить о том, что «эти карабахские занесли к нам ковид». Ведь общеизвестно, что отношения между карабахскими и ереванскими армянами всегда были напряженными.

Ну а напоследок замечу, что ровно такая же ситуация, если говорить о попытках армян всегда и во всем искать виноватого без признания своих ошибок, имеет место и в плане оценки руководством РА ситуации на фронте. Пашинян и его окружение долгое время вообще отказывалось признавать поражения армянской армии, распространяя сказки о ее «победах». Вскоре, впрочем, скрывать истину стало совсем невозможно.

Но, что выкидывает армянская власть? Она пытается заверить весь мир, самих себя и своих сограждан, что армянская армия проигрывает якобы не азербайджанским Вооруженным Силам, об искусстве ведения войны нового поколения которых вовсю уже говорят зарубежные военные эксперты, а …турецкой армии. Никаких доказательств бреда априори быть не может.

Как не может быть доказательств участия в войне на стороне Азербайджана наемников из других стран. При этом, на стороне Армении, и это доказанный факт, действительно воюет много граждан самых различных государств мира. Ну не хватает в РА резервов, так что приходится бросать клич по миру. Но и это им не помогает. Азербайджанская армия продолжает уничтожать технику и живую силу противника, освобождая все новые территории. И попытки официального Еревана или армянских СМИ как-то оправдать поражение оккупационной армии или переложить вину с больной головы на здоровую ничего, кроме смеха не вызывают.