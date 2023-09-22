МВД Азербайджана вечером 22 сентября сообщило о преднамеренных поджогах в Ханкенди.

«После успешного завершения антитеррористических мероприятий локального характера, проводимых в Карабахском регионе, проводятся наблюдения с полным контролем над всей территорией», — говорится в сообщении МВД Азербайджана.

В ходе наблюдение зафиксированы совершение умышленных поджогов с целью уничтожения документов, вещественных доказательств, архивов в различных административных зданиях.

«Соответствующие государственные структуры Азербайджанской Республики полностью контролируют текущую ситуацию в регионе, оказывают гуманитарную помощь жителям армянского происхождения, рассматривают все поступающие обращения о помощи», — далее говорится в сообщении.