Древние греки говорили, что когда Боги наказывают людей, они в первую очередь лишают их разума. Да, эту древнюю греческую мудрость ровно тридцать пять лет тому назад покойный писатель Мирза Ибрагимов и напомнил армянам, причем прямо на заседании Верховного Совета СССР, который вел не кто иной, как сам Михаил Горбачев.

Хорошо помнится, что тогда Михаил Горбачев даже в своем заключительном выступлении ссылался на слова Мирзы Ибрагимова, сказав, что правильно заметил товарищ Ибрагимов. Но, к сожалению, тогда ни сам Михаил Горбачев, ни его любимчики армяне не сделали соответствующих выводов из слов мудрого азербайджанского писателя и общественного деятеля.

Теперь, почти через тридцать лет, Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, поставил точку на тридцатилетнем азербайджано-армянском конфликте. Мало того, уже арестованы некоторые «лидеры» карабахских террористов. Поэтому армяне находятся в лихорадочном состоянии – такое впечатление, что они даже толком не понимают, да и не ведают, что же в конце-концов происходит?

Вовсе не случайно, что они почти бредят, несут всякую чушь, к которой относятся и призывы вести «партизанскую войну» против Азербайджана.

Да, теперь, несмотря на то, что системы слежения, наземные и подземные технологии обнаружения целей находятся на самом высоком уровне, все же покончить с партизанскими войнами или террором еще не удалось. За примерами не стоит далеко ходить. Возьмем Афганистан, который не имеет густых лесов и непроходимых болот, но имеет горы. Афганцы, скрываясь в горах, вели партизанскую войну сперва против СССР, а потом против США, заставив их покинуть территорию собственной страны…

Конечно, армяне не должны сравнивать себя с афганцами. И дело не в том, что их никто не поддержит, таковые даже найдутся. Думается, что допросы армянских сепаратистов- преступников многое выяснят и выявят – мы узнаем, кто и как поддерживал преступления армянских военных преступников.

Но кто же будет воевать в «партизанской войне», которую собираются армяне развязать против Азербайджана? В Азербайджане остались несколько тысяч армян, у которых нет ни желания, ни умения воевать против Азербайджана. Афганцы сражались за свою родину, на которой они проживали испокон веков. За что же будут воевать армяне? Неужели за вековую армянскую ложь и чушь?..

Тогда в чем же проблема? Армяне потерпели полное поражение в бывшем Нагорном Карабахе. Это должно стать уроком для них – причем, на веки. Но сделают ли они соответствующие выводы из этого? Не думается! Потому что такая идеологическая отрава, как «Великая Армения», остается, дашнаки и их «теории» остаются, самое главное, остается сеть международного армянского террора.

Не будем забывать, что даже во времена Советского правления армяне финансово поддерживали свои националистические организации, даже взрывали станции метро в самой Москве!..

Поэтому мы должны быть готовыми к различным проявлениям армянского террора, должны усилить охрану важных объектов, особенно, наших диппредставительств.

Тут есть еще одна важная деталь. Официальный Баку правильно поступил, отказавшись от участия на встрече в Гранаде. Во-первых, мы в свое время много бегали за армянами, какие только статусы не предлагали карабахским сепаратистам! Все это осталось в прошлом. Теперь наступила очередь армян – мирный договор нужен им, поэтому теперь они должны бегать за нами.

Во-вторых, Баку правильно поступил, потребовав участия Анкары в Гранадской встрече – тем самым мы в очередной раз повысили международный авторитет и политический статус братской Турции…

Но мы не должны полностью пренебрегать международным сообществом. Это в первую очередь касается судебных процессов над армянскими преступниками. Эти суды должны быть открыты для всего мира – да, весь мир должен знать, какие преступления совершали армянские фашисты против Азербайджана и его гражданского, мирного населения!

Понятно, что к ним будут применены самые тяжкие обвинения – ведь речь идет о посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Но немало преступлений они совершали против гражданского населения. Поэтому весь мир должен знать об этом, как и о преступлениях немецких фашистов во время Нюренбергского Суда…

Из допросов армянских преступников мы узнаем много нового. Хотя и теперь уже известно достаточно много. Например, поговаривают, что якобы еще в прошлом веке американский президент Гарри Трумэн повесил «карту Великой Армении» в своем кабинете. Опять же, в конце прошлого века французский президент Франсуа Миттеран отмечал, что внутренние границы СССР являются административными, поэтому они должны быть пересмотрены. Конечно, теперь эти слова могут быть истолкованы и по- другому, но Миттеран подразумевал изменения границ в пользу армян. Но даже и это не все. За все эти тридцать лет США оказывали финансовую помощь т.н. «карабахскому режиму». Поэтому стоит ли удивляться тому, что американцы и французы перестараются, чтобы как-то угодить армянам.

Но бесполезно! На днях в Гранаде армянский премьер Никол Пашинян вновь подписал резолюцию, в которой он в очередной раз признал и поддержал территориальную целостность Азербайджана!