Программа правительства Армении на 2021-2026 годы предусматривает создание законодательной базы для сокращения срока срочной воинской службы, пишут армянские СМИ.

Отмечается, что в рамках реформы для рядового состава предлагается определенный срок обязательной службы и возможность досрочного освобождения от нее (по истечении 4,5 месяцев) при выплате военнослужащим 24 млн. драмов (около 60 тыс. долларов) в государственный бюджет.

Размер указанной суммы определен исходя той логики, что вместо одного военнослужащего срочной службы контрактнику можно будет начислять до 400 тыс. драмов в месяц сроком на пять лет.