Армяне распространили ложную информацию об обстреле Ираном территории Азербайджана

Распространенная армянской стороной новость о якобы артиллерийском обстреле Ираном азербайджанских позиций после пересечения дрона-камикадзе Азербайджанской Армии воздушного пространства Ирана, является ложной и очередной дезинформацией противника, сообщает официальный сайт оборонного ведомства.

Армянская сторона, впавшая в панику от взятия нами под контроль ирано-азербайджанскую государственную границу, распространяя подобную ложную информацию, пытается навредить высокоуровневым отношениям между Азербайджаном и Ираном.

Сотрудничество между Азербайджаном и Ираном, имеющее глубокие исторические корни, успешно развивается в политической, экономической, религиозной, культурной и других сферах.

Не получив необходимой поддержки со стороны международного сообщества, и серьезно обеспокоившись также успешным развитием азербайджано-иранских отношений, военно-политическое руководство Армении выход из положения видит в распространении ложной и клеветнической информации.