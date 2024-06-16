Предположительно связанные с российскими властями боты опубликовали за последние сутки 120 тысяч постов с фейковыми цитатами знаменитостей. Дженифер Энистон, Скарлетт Йохансон, Алену Делону и другим приписали цитаты с призывами к странам Запада перестать помогать Украине. Внимание на это обратило «Агентство».

Речь идёт о ботах сети «Двойник», которую «Агентство» называет «крупнейшей из работающих на западную аудиторию сетей дезинформации Кремля». По данным журналистов, с вечера пятницы боты опубликовали в соцсети X 50 картинок с фейковыми цитатами, после этого другие аккаунты «Двойника» ретвитнули их больше 120 тысяч раз. Посты уже набрали несколько сотен тысяч просмотров.

Картинки с цитатами боты публиковали на английском, французском, немецком и польском языках. Фейковые высказывания приписывались также, например, актрисе Анджелине Джоли, режиссёру Люку Бессону, певцу Элтону Джону, футболисту Лионелю Месси. Также боты от имени знаменитостей сетуют о том, что «ЕС разваливается», а «Европа обеднела». Фейковый Элтон Джон в своем высказывании объединяет темы Украины и ЕС: «Мы попали в украинскую ловушку. Сейчас ЕС рушится».

Ранее «Агентство» отмечало, что сеть интернет-ботов распространила в социальной сети X фейковые цитаты голливудских звёзд о роли СССР в победе над нацистской Германией во Второй мировой войне. В преддверии 9 мая боты опубликовали 28 твитов с фотографиями 13 звёзд и фразами о Советском Союзе и Красной армии, которые они якобы говорили в разное время. На самом деле все фразы оказались выдуманными и приписанными. (svoboda.org)