Армяне опровергли свою же фейковую новость

Действующий при правительстве Армении Армянский единый информационный центр опроверг появившуюся в армянских и зарубежных СМИ информацию о четкой договоренности сторон конфликта в Нагорном Карабахе о прекращении 8 октября огня на линии соприкосновения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Распространяемая в армянских и зарубежных СМИ информация…не соответствует действительности», — уточнил он.

Ранее онлайн-портал Eadaily со ссылкой на свои источники сообщил, что якобы «военные действия будут приостановлены сегодня, 8 октября, в 18.00.