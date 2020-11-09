Армяне ищут виноватых: следующим, наверное, будет Гондурас

Поведение Еревана напоминает бегающих в панике кур, к которым пожаловала лиса. Президент Армении Армен Саркисян, пользуясь возможностью, которую ему предоставило шведское телевидение, поспешил попытаться вышибить слезу из суровых скандинавов.

Оказывается, вещал ранее хорохорившийся Саркисян, что Армения воюет не с Азербайджаном, а с Турцией! Со второй после США по военной мощи страной НАТО! И ему даже в голову не пришло, что реши Турция смахнуть Армению с карты мира – хватит суток, чтобы в Ереване развивался турецкий флаг.

«Проблема здесь в турецком оборудовании, современных турецких БПЛА, технике, истребителях F-16, подготовленных солдатах, инструкторах, офицерах, генералах, которые фактически руководят операциями. Все мы знаем, что у Турции одна из крупнейших армий в мире», — рыдал в прямом эфире Sveriges Radio AB армянский президент.

«Как с вами может быть государство-член НАТО, которое демонстрирует такое поведение? Как можно вести переговоры со страной, которая заявляет о своем желании вступить в ЕС, но ее действия полностью противоречат всем европейским ценностям?», — горестно вздыхал Саркисян.

Если раскрыть скобки сказанного им на шведском телеканале, то в сухом остатке получается следующее: шведы, скажите Турции, пусть не помогает Азербайджану, а то от турецких беспилотников нам конкретно житья нет. Танков «чка», ракет «чка», скоро полная «чка» придет! А шведы, в лучших традициях своих воинственных предков-викингов, вежливо выслушали скороговорку армянского президента, и… пошли заниматься своими домашними делами.

Помниться, это не первый раз, когда армянские лидеры решили изобразить поруганную невинность. В интервью «Джерусалим пост» премьер Пашинян оскорбил Израиль и израильский народ, которые хотели оказать Армении гуманитарную помощь. Мол, дескать, раз продавали Азербайджану оружие, то вот и гумпомощь тоже ему оказывайте. Ну, Израиль и…оказал Азербайджану гуманитарную помощь. А армяне остались с носом, заимев в лице Израиля если и не врага, то уж не друга точно.

А т.н. эксперт центра «Орбели» Карен Веранян, в лучших традициях нацистов, вообще заявил, что Израиль, дескать, «пытается подорвать хрупкую стабильность региона в ущерб России». Ну, все пытаются и так и эдак залезть под юбку России-матушки. То террористов из Сирии напридумывают, то где-то после литра «Арарата» турецкий спецназ увидят, то после ведра тутовки поймают галлюцинации в виде призраков давно покойных янычар. И России, а точнее, ее лидеру Владимиру Путину, приходится не только заниматься делами, соответствующими рангу главы великой державы, но и проводить сеансы коллективной психотерапии для армян, чтобы они, наконец, поняли: в эту войну Россия не вмешается, и – баста!

Как видно Путина, пославшего армян вдоль по Питерской, и Трампа, который тоже их послал по энной авеню, им не хватило. Они пытаются найти виноватых в успехах азербайджанской армии. И теперь объектом их нападок становится British Petroleum. Так, издание Hayeli считает: в том, что целы азербайджанские нефте- и газопроводы, виноват… президент Армении Армен Саркисян, который в свою бытность послом в Соединенном королевстве гордился своими деловыми связями с British Petroleum. А в армянских СМИ появлялись публикации, что он имеет кое-какой процентик от доходов этой компании. Вот это ему сейчас и припоминают не только сторонники Кочаряна и Саргсяна, но и армяне, живущие в Великобритании. Они вообще обвинили «ВР» в финансировании этой войны на незаконной акции, устроенной у центрального офиса компании в Лондоне. Протестующие заявили, что компания, которая занимается добычей и экспортом азербайджанской нефти и имеет офис в Азербайджане, финансирует войну против Карабаха. «ВР убивает людей», «Позор ВР», — это еще самые цензурные лозунги, которые выкрикивала толпа армян.

Не пытаясь давать собственную оценку этим попыткам найти виновного, просто приведу высказывание Гарегина Нжде, которого боготворят в Армении: «У каждого народа есть своя нечисть, но ни одна нация не имеет такой мерзости, как армяне».

Юсуф Поладов, специально для «Зеркало»