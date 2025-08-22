После неожиданной отставки начальника Генерального штаба Метина Гюрака в турецких военных и политических кругах развернулась тонкая, но напряжённая борьба за одно из самых влиятельных кресел в стране — пост министра национальной обороны.

В центре этой борьбы — два высокопоставленных командующих: нынешний начальник Генштаба Сельчук Байрактароглу и командующий ВМС Эрджюмент Татлыоглу. Оба считаются потенциальными преемниками действующего министра Яшара Гюлера, но их шансы зависят не только от заслуг, но и от политической конъюнктуры.

Хотя Метин Гюрак считался успешным и опытным офицером, его отставка в августе 2025 года оказалась неожиданной. Незадолго до этого парламент одобрил поправки, позволяющие продлевать службу генералам до 72 лет, и ожидалось, что он останется на посту. Однако этого не произошло. Более того, сам Гюрак узнал об отставке лишь во время заседания Высшего военного совета, тогда как министр обороны и президент уже были осведомлены.

Причины отставки обсуждаются в кулуарах: то ли это реакция на инцидент с увольнением курсантов, заявивших о верности Ататюрку, то ли на гибель 12 солдат в Ираке. Однако действия по переводу ближайших соратников Гюрака на периферию — в Хаккари и Карс — воспринимаются как мягкая форма устранения целой команды, хотя формально эти назначения укладываются в рамки армейской карьерной логики.

Назначение Сельчука Байрактароглу на пост начальника Генштаба стало отклонением от традиции: он стал третьим в истории Турции генералом, возглавившим Генштаб без опыта командования армией. Его козырь — не полевые операции, а участие в масштабных кадровых чистках после попытки переворота в 2016 году. Работая тогда в должности начальника управления персонала, он плотно взаимодействовал с Хулуси Акаром, Яшаром Гюлером и самим Эрдоганом, обеспечивая политическую надёжность военных структур. Сегодня Байрактароглу рассматривает пост министра как логичное продолжение своей миссии.

Претензии на тот же пост имеет и командующий ВМС Эрджюмент Татлыоглу. Его срок службы уже дважды продлевался, что в условиях, когда другим генералам (включая Гюрака) этого не позволили, выглядит как проявление особого доверия со стороны президента. Хотя ВМС традиционно реже представляют министров или начальников Генштаба, источники утверждают, что Татлыоглу “держится наготове” в случае отставки Гюлера, особенно если Байрактароглу утратит поддержку или будет признан слишком “внутренним” игроком.

Оба претендента не только конкурируют за пост, но и стали участниками политических споров. Лидер оппозиции Озгюр Озель прямо назвал их в числе тех, кто оказывал давление на дисциплинарную комиссию по делу курсантов. Это усиливает их связь с действующей властью, но делает уязвимыми в случае политической смены курса. Их карьерные перспективы напрямую зависят от сохранения власти Эрдогана и его готовности продолжать практику назначения военных в кабинет министров, как это было с Хулуси Акаром и Яшаром Гюлером.

Сегодняшняя борьба за кресло министра обороны — это не просто конкуренция карьер. Это отражение глубоких сдвигов в балансе власти между армией и политическим центром. Армейская иерархия всё больше подчиняется не столько правилам боевой выслуги, сколько логике политической лояльности. А потому пост министра может достаться вовсе не тому, кто командовал армиями, а тому, кто прошёл проверку верности и управляемости в глазах одного человека — президента Турции.

Мурат Йеткин (HÜRRİYET)