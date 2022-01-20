Пресс-секретарь Минобороны Чехии Яна Цехмайстерова сообщила, что военное ведомство республики готово направить в помощь Украине артиллерийские снаряды, передает РИА «Новости».

По ее словам, речь идет о боеприпасах, которые подготовлены к такого рода помощи, если его одобрят чешские власти.

«Украина является историческим партнером Чехии, с которым мы развиваем оборонное сотрудничество и поддерживаем ее путь к демократии. Поэтому вполне естественно, что Минобороны рассматривало возможность оказания ей какой-нибудь формы помощи», — заявила Цехмайстерова.

Она добавила, что министр обороны Чехии Яна Чернохова подготовит документы по оказанию помощи Киеву к заседанию кабмина, которое пройдет в среду, 26 января.