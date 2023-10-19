Пентагон планирует отправить Израилю десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, которые были предназначены для Украины из американских запасов.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и министерство обороны Израиля сообщили своим американским коллегам, что им срочно нужны артиллерийские снаряды для подготовки к наземному вторжению в Газу — и возможной эскалации войны с Хезболлой на границе Израиля и Ливана.

Американские официальные лица считают, что переброска снарядов из Украины в Израиль не окажет непосредственного влияния на способность Украины вести боевые действия против российских войск. (Axios)