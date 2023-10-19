Американскому хакеру удалось перенаправить канал общения с потенциальными информаторами ЦРУ к себе в телеграм-аккаунт. Он воспользовался уязвимостью в социальной сети X и невнимательностью специалистов американской разведки. Историю рассказал британский канал Би-би-си.

В мае Центральное разведывательное управление США запустило телеграм-канал с инструкциями на английском и русском языках о способах связи со службой через браузер Tor. Ссылка на канал была закреплена, в частности, в аккаунте ЦРУ в соцсети Х.

Американский специалист по компьютерной безопасности Кевин Мак-Шиэн обратил внимание, что ссылка в Х ведёт не на адрес, указанный ЦРУ, а на незарегистрированный аккаунт. Он зарегистрировал его, теперь все потенциальные информаторы, переходящие по этой ссылке, попадали в его аккаунт, рассказывает Би-би-си.

Хакер указал там, чтобы пользователи не делились с ним информацией. В интервью Би-би-си Мак-Шиэн рассказал, что опасается, что такая уязвимость могла бы быть использована Россией, Китаем или КНДР. Британский канал обратился за комментарием к ЦРУ, разведка не ответила на запрос журналистов, но в течение нескольких часов исправила ссылку. (svoboda.org)