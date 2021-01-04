Армения закупила генетический анализатор для судебно-генетических экспертиз тел погибших

Глава Минздрава Армении Арсен Торосян сообщил новые данные о военных потерях в ходе войны в Карабахе с 27 сентября по 9 ноября.

В своем Facebook министр в частности написал, что с начала войны по настоящее время сотрудники службы судебно-медицинской экспертизы провели исследование тел или останков 3360 погибших военнослужащих. Проведено также более 2500 судебно-генетических экспертиз.

По словам Торосяна, правительство Армении еще в 2018 году закупило пока что единственный используемый в стране генетический анализатор. С его помощью удалось идентифицировать тела 461 погибшего.

«Второй подобный анализатор уже в Армении, и в ближайшие дни он начнет работать. До запуска этого оборудования судебно-генетическая идентификация проводилась с помощью старых и неточных устройств», — отмечает министр. (ru.armeniasputnik.am)

| 2021-01-04T23:46:33+04:00 5 января 2021, 00:10|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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