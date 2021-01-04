Армения закупила генетический анализатор для судебно-генетических экспертиз тел погибших

В своем Facebook министр в частности написал, что с начала войны по настоящее время сотрудники службы судебно-медицинской экспертизы провели исследование тел или останков 3360 погибших военнослужащих. Проведено также более 2500 судебно-генетических экспертиз.

По словам Торосяна, правительство Армении еще в 2018 году закупило пока что единственный используемый в стране генетический анализатор. С его помощью удалось идентифицировать тела 461 погибшего.

«Второй подобный анализатор уже в Армении, и в ближайшие дни он начнет работать. До запуска этого оборудования судебно-генетическая идентификация проводилась с помощью старых и неточных устройств», — отмечает министр. (ru.armeniasputnik.am)