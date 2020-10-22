Армения выпустила баллистические ракеты по Сиязани

Утром 22 октября с территории Армении был произведен пуск баллистических ракет из оперативно-тактического ракетного комплекса по территории Азербайджана.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Около 07.00 противник выпустил 3 ракеты в направлении Сиязанского района, в районе 09.00 – 2 ракеты в направлении Габалинского и 1 ракету в направлении Кюрдамирского районов.

Целью армянских вооруженных сил было мирное население и гражданская инфраструктура.

В результате ракетного обстрела жертв нет.