Армения выпустила баллистические ракеты по Сиязани

Утром 22 октября с территории Армении был произведен пуск баллистических ракет из оперативно-тактического ракетного комплекса по территории Азербайджана.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Около 07.00 противник выпустил 3 ракеты в направлении Сиязанского района, в районе 09.00 – 2 ракеты в направлении Габалинского и 1 ракету в направлении Кюрдамирского районов.

Целью армянских вооруженных сил было мирное население и гражданская инфраструктура.

В результате ракетного обстрела жертв нет.

| 2020-10-22T10:26:34+04:00 22 октября 2020, 10:58|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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