КНДР, предположительно, произвела пуск второй баллистической ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японскую службу безопасности на море.

Согласно имеющимся данным, со стороны Северной Кореи был зафиксирован запуск, предположительно, баллистической ракеты. Японские власти призвали все японские морские и воздушные суда следить за информацией и в случае обнаружения упавших фрагментов, не приближаясь к ним, сообщить в службу безопасности на море.

Примерно за 10 минут до этого был произведен первый пуск, но через 6 минут сообщалось, что северокорейская ракета уже упала.

Вероятно, северокорейские ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.