Армения в ночное время пытается отправлять в Азербайджан военных на машинах, предназначенных для строительства — Джейхун Байрамов

«В соответствии с трехсторонним соглашением Азербайджан вернул противоположной стороне всех военнопленных».

Oб этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции после встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

Дж.Байрамов отметил, Ччсло военнопленных, переданных Азербайджаном Армении, значительно превысило число военнопленных, переданных Арменией Азербайджану:

«Даже во время боевых действий эти шаги предпринимались при посредничестве Комитета Красного Креста».

Министр иностранных дел отметил, что лица, упомянутые председателем ОБСЕ, прибыли на освобожденные от оккупации земли из Ширакской области Армении после подписания трехстороннего заявления, 26 ноября:

«Эти лица совершили террористические акты, в их отношении в Азербайджане продолжается следствие. Важно соблюдать трехстороннее заявление, чтобы избегать подобных случаев».

Дж.Байрамов довел до внимания, что даже сейчас Армения в ночное время пытается отправлять в Азербайджан военных на машинах, предназначенных для строительства:

«Этот вопрос был доведен и до Генеральной Ассамблеи ООН, приводились ссылки на материалы международных СМИ. Родители солдат в Армении протестуют против отправки их детей на службу в Карабах, проводят акции. Вся мировая пресса является свидетелем этого. Международные организации должны оказывать давление на Армению в этом вопросе, каждая сторона должна выполнять взятые обязательства».

Отметим, что действующий председатель ОБСЕ заявила, что возвращение всех задержанных лиц послужит более мягкому течению процессов.