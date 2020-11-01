Армения совершает военное преступление, привлекая детей к вооруженному конфликту

В том, что Армения–страна, придерживающаяся нацистской идеологии, мало у кого из мирового сообщества остались сомнения. Гитлеровская Германия, поняв, что час ее краха близок, бросила на защиту своего умирающего режима, детей, формируя из них отряды. Детская дивизия не спасла оккупационный режим, но стала причиной гибели сотни тысяч, состоявших в гитлерюгенде подростков. Сейчас Армения идет по тому же пути, что и Германия в конце Второй мировой войны, привлекая несовершеннолетних к участию в боевых действиях.

Доктор философских наук в области международного права, преподаватель юридического факультета Бакинского Государственного Университета Магомед Гулузаде заявил #, что Армения, как сторона-агрессор всегда демонстрировала свое пренебрежение нормами международного права. Однако привлечение детей к вооруженным конфликтам заслуживает отдельного внимания. Мировое сообщество утвердило целый ряд международно-правовых договоров с целью защиты прав детей и запрета их привлечения к боевым действиям. Доказано, что участие детей в боевых действиях ведет не только к их смерти или искалечению, но и становится причиной большой психологической травмы у детей.

Гулузаде подчеркнул, что данный вопрос регулируется дополнительными протоколами к Женевскими Конвенциям, Римским Статутом Международного Уголовного Суда, Факультативным протоколом к Конвенции о правах ребенка, Конвенцией МОТ о наихудших формах детского труда и иными документами. В вышеупомянутых документах различают детей до 15 и до 18 лет. Так, согласно Римскому статуту Международного уголовного суда, действия, связанные с призывом на военную службу или мобилизацией детей, не достигших 15-летнего возраста, или с их активным использованием в военных действиях в рамках как международных, так и не международных вооруженных конфликтов, квалифицируется в качестве военного преступления. И в этом контексте следует понимать, что Армения, привлекая детей, только вступающих в подростковый вопрос, к вооруженному конфликту, совершает не просто правонарушение, а военное преступление.

«Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах (принят резолюцией 54/263 Генеральной Ассамблеи ООН от 25 мая 2000 года) был подписан как Арменией (ратифицирован в 2005 г.), так и Азербайджаном. Согласно протоколу, призыв в армию детей до 18 лет для сторон-участниц запрещен. Протокол также отмечает, что призывники могут быть не моложе 16 лет. Он требует от правительств, которые все еще вербуют детей (от 16 лет), принять все возможные меры для обеспечения того, чтобы лица моложе 18 лет, не принимали непосредственного участия в боевых действиях»,– подчеркнул эксперт.

Очередным правовым документом, к которому подключилась Республика Армения (еще в 2006-м году), является Конвенция Международной организации труда (МОТ) о наихудших формах детского труда (№ 182). Данная Конвенция ратифицирована всеми 187 государствами-членами МОТ, и является одной из восьми фундаментальных конвенций данной организации. Согласно пункту а) Статьи 3-ей Конвенции (№182), к наихудшим формам детского труда относится принудительная или обязательная вербовка детей для использования их в вооруженных конфликта.

В свете последних событий и очевидного пробела в исполнении принятых международных документов со стороны Армении, назревает вполне логичный вопрос: кто следит за соблюдением положений Конвенций, в частности факультативного протокола? Так, функция мониторинга исполнения положений, как говорит Гулузаде, входит в прямую обязанность Комитета по правам ребенка (КПР) ООН, а также Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. К данному вопросу не раз обращался также Генеральный Секретарь ООН в своих отчетах.

«Отмечу, что по инициативе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в 2007 г. были приняты «Парижские принципы» по борьбе с принудительной вербовкой детей в солдаты. Неудивительно, что Армения не подписала эти принципы на сегодняшний день, равно как и Римский Статут»,– резюмировал эксперт.