Североатлантический альянс готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.

«Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией», — сказал Фомин.

По его словам, в доктринальных документах НАТО последних лет, к примеру, в военной стратегии НАТО 2019 года, Российская Федерация прямо, «без каких-либо экивоков определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности».

При этом, отметил Фомин, «Римская декларация до сих пор остается в силе».

«В ней, в частности, определено, что Россия и альянс не рассматривают друг друга как противника. Эта установка была подтверждена на саммите Совета Россия — НАТО в 2010 году в Лиссабоне», — напомнил замминистра обороны РФ. (ТАСС)