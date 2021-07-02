Германия и Великобритания хотели бы открыть «новую главу» в двусторонних отношениях после выхода Соединенного королевства из Евросоюза. Об этом в пятницу, 2 июля, заявили федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после встречи в резиденции британского правительства в предместьях Лондона.

Как отметила Меркель, в рамках новых отношений правительственные консультации, то есть переговоры с участием глав правительств и основных министров, по наиболее серьезным вопросам отношений двух стран должны проводиться ежегодно. Кроме того, стороны планируют подписать «договор о дружбе или договор о сотрудничестве», который должен отображать весь спектр отношений между Великобританией и Германией.

Федеральный канцлер Германии, которая после выборов нового состава бундестага в сентябре 2021 года покинет свой пост, совершает прощальный визит в Соединенное Королевство. После встречи с Джонсоном Меркель отправится в расположенный в 40 км от Лондона замок Виндзор, где ее примет королева Великобритании Елизавета II. (DW)