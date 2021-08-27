Армения получила некоторые положительные сигналы от Турции по установлению мира в регионе. Об этом в пятницу на заседании правительства заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, пишет ТАСС.

«Возвращаясь к повестке установления мира в регионе, я должен сказать, что мы получили некоторые позитивные публичные сигналы из Турции. Мы оценим эти сигналы, мы ответим на положительные сигналы положительными сигналами», — сказал он.

Отметим , что ранее в МИД Турции заявили что, без решения нагорно-карабахского конфликта и речи быть не может о нормализации отношений между Турцией и Арменией.

Напомним, что Турция закрыла границы с Арменией в ответ на оккупацию азербайджанских территорий.