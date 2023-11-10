Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна видит «позитивные сигналы» по усилиям в сфере дипломатии касательно ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет такого понятия, как безнадежность. Конечно, у нас есть надежда (на прекращения огня в Газе). Мы проводим эти мероприятия, потому что у нас есть надежда. Мы говорим о Газе с населением 2-2,5 миллиона человек. На данный момент здесь погибло около 11 тысяч детей, женщин и пожилых палестинцев», — сказал Эрдоган.

По его словам, число раненых в секторе Газа колеблется от 25 до 30 тысяч человек. Он также отметил, что для разбора завалов в результате удара по Газе требуется интенсивная работа. Также турецкий лидер надеется, что дипломатические усилия по вопросам помощи жителям Газы будут реализованы, чему может поспособствовать саммит в Эр-Рияде.

«Обеспечение прекращения огня — наша главная цель. Мы предпринимаем все шаги, которые необходимо для этого сделать, пробуем все способы, которые необходимо испробовать», — добавил турецкий политик.