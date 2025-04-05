Новая таможенная политика США позволит Турции переключить на себя значительную часть международных цепочек поставок. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС источник в финансовом секторе в Анкаре.

«Мы на данный момент видим позитивные перспективы этой новой торговой политики США. Дело в том, что такие меры американской администрации повлияют на логистику, на международные цепочки поставок. Значительная часть из них перенаправится в Турцию. И тут, по сути, действуют простые математические соображения», — сказал собеседник.

Он пояснил, что «страны, на которые наложены более высокие пошлины США, будут стремиться вести торговлю через те государства, экспорт из которых облагается минимальной 10-процентной ставкой, как в Турции, и с которыми у них есть соглашения о свободной торговле».

Комментируя тот факт, что в «тарифном списке» США нет России, источник напомнил, что «это неудивительно, поскольку в целом между РФ и США сейчас нет торговли, а российские компании, которые могут вести бизнес с США, находятся в санкционном списке».

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, выступая в эфире телеканала CNN Türk, отметил, что «установленные для Турции 10-процентные таможенные пошлины в интересах республики с точки зрения перспектив выхода на американский рынок». «Мы видим, что международный экономический порядок трансформируется. Решения, принятые президентом США Дональдом Трампом, очень важны, и нам необходимо внимательно наблюдать за действиями других стран. Повышение пошлин заставит страны, продающие товары на рынок США, агрессивно выходить на другие рынки, и нам следует с вниманием за этим следить. Так что объявленные Трампом пошлины относительно выгодны для Турции», — отметил Йылмаз. Он также добавил, что «мир движется к протекционизму, и каждая страна теперь будет преследовать собственные интересы».