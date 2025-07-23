Европейский союз подготовил пакет ответных мер, которые будут быстро применены, если Дональд Трамп все-таки введет 30%-ные пошлины против союза. Кроме того, если достичь торговой договоренности не удастся, ЕС может ограничить Соединенным Штатам доступ на свой рынок.

В рамках первой волны контрмер ЕС объединит в один пакет уже утвержденный список тарифов для американских товаров на 21 млрд евро и дополнительно предложенный список еще на 72 млрд евро, рассказал в среду представитель Еврокомиссии. Таким образом американский экспорт на 93 млрд евро (почти $110 млрд), включающий такую продукцию, как самолеты Boeing, автомобили и бурбон, будет обложен пошлиной, аналогичной ставке в 30%, которой Трамп пригрозил Евросоюзу, рассказали Bloomberg люди, знакомые с этим планом.

По их словам, сборы будут введены в августе, но только в том случае, если сторонам не удастся достичь договоренности по торговым вопросам и США введут в действие свои пошлины 1 августа. Ответные меры Брюсселя ударят почти по 30% американского товарного экспорта: в прошлом году США поставили в ЕС продукции на 335 млрд евро.

США в последнее время ужесточили позицию на переговорах с ЕС, и европейские страны готовы ответить тем же. Франция призывает при необходимости использовать самый мощный инструмент в арсенале блока, направленный против принуждения со стороны торговых партнеров. Он позволяет принять широкий спектр ответных мер, включая новые налоги на американские технологические компании, целевое ограничение американских инвестиций и ограничение доступа на рынок ЕС.

Все большее число стран ЕС настаивает на его использовании в случае, если сделка не будет достигнута, пишет Bloomberg. Германия тоже готова его поддержать, сказал агентству немецкий правительственный чиновник.