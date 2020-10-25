Армения переодевает размещенных в Карабахе террористов РКК в азербайджанскую военную форму

Армения размещает доставленных из Сирии и Ирака боевиков террористической организации РКК на территории оккупированного Нагорного Карабаха.

Как передает «Анадолу», об этом сообщают источники в турецких спецслужбах.

Как сообщается, переброшенных армянской стороной боевиков разместили в городе Шуша оккупированного Нагорного Карабаха.

Согласно информации, террористов одевают в военную форму Вооруженных сил Азербайджана.

Отмечается, что тем самым армяне пытаются ввести в заблуждение азербайджанских военнослужащих

Кроме того, в случае гибели террористов армянская сторона планирует выдать их за якобы привлеченных ВС Азербайджана наемников из Сирии.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявлял, что Армения использует террористов РКК на передовой в Нагорном Карабахе.

Помимо этого, факт участия в боях против Азербайджана террористов РКК признал взятый в плен армянский военнослужащий Альберт Микаэлян.

В своем видеообращении Микаэлян рассказал, что боевики РКК получают от армянской стороны по 600 долларов.