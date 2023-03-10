Армения приняла решение отказаться от квоты заместителя генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Информацию об этом Sputnik-Армения подтвердил пресс-секретарь МИД Ваан Унанян.
«Да, мы представили соответствующее предложение в ОДКБ», — сказал Унанян.
О подробностях и причинах решения представитель ведомства не сообщил.
Напомним, в начале января премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения отказалась принять на своей территории военные учения «Нерушимое братство-2023» Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.
В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.