Армения приняла решение отказаться от квоты заместителя генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Информацию об этом Sputnik-Армения подтвердил пресс-секретарь МИД Ваан Унанян.

«Да, мы представили соответствующее предложение в ОДКБ», — сказал Унанян.

О подробностях и причинах решения представитель ведомства не сообщил.

Напомним, в начале января премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения отказалась принять на своей территории военные учения «Нерушимое братство-2023» Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.