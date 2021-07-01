Армения не станет подписывать какой-либо мирный договор с Азербайджаном под давлением последнего. Такой сценарий попросту исключен. Об этом в интервью Sputnik Армения сказал председатель парламентской комиссии по внешним отношениям, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку предлагает Еревану начать процесс нормализации отношений «на основе нерушимости границ и уважения территориальной целостности, опираясь на нормы и принципы международного права». Кроме того, азербайджанские власти неоднократно говорили, что вопрос Карабаха для них закрыт, и таким образом для подписания мирного договора нет никаких препятствий.

Рубинян между тем отмечает, что Армения «с удовольствием подпишет документ с Азербайджаном», если Баку признает статус Нагорного Карабаха, основанный на волеизъявлении народа Карабаха. Сценарий, при котором Армения подписывает договор с Азербайджаном и «по умолчанию» признает его территориальную целостность, Рубинян начисто исключает.