«В Сочи при посредничестве Президента России состоялась встреча с участием Президента Азербайджана и премьер-министра Армении, и азербайджанская сторона высоко оценивает результаты этой встречи».

Как сообщает АПА, об этом сказал журналистам помощник Президента Азербайджанской Республики-заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он особо отметил вопрос, связанный с открытием транспортных коридоров, в принятом по итогам встречи заявлении: «Это вопросы, связанные, в частности, с Зангезурским коридором. В частности, отмечается, что в ближайшее время должна пройти встреча в рамках рабочей группы, созданной между Азербайджаном, Арменией и Россией. Подобная встреча состоялась вчера в Москве».

Х.Гаджиев отметил, что между сторонами ведутся обсуждения и по другим вопросам, вытекающим из заявления: «Азербайджанская Республика неоднократно заявляла, что готова провести процесс делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном на основании принципа неприкосновенности границ и территориальной целостности. Прежде всего, сама Армения должна осознать и понять реальность того, что из-за оккупационной политики в течение 30 лет они не были в состоянии понять философию и идею границы. Во время оккупации азербайджанских территорий граница для них словно начиналась с линии соприкосновения, что является следствием оккупационной политики. Но сегодня существует новая реальность, Азербайджан имеет границы. Азербайджанские границы определены в направлении Зангилана, Губадлы, Лачина и Кяльбаджара. Армения также должна уважать эти границы. Исходя из заявления, принятого на сочинской встрече, и проведенных интенсивных обсуждений, контакты продолжаются для продвижения и других вопросов».