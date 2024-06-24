Китай выступает против предлагаемых Минфином США ограничений на инвестиции в Китай, призывает Вашингтон уважать принципы рыночной экономики и создать подходящие условия для развития китайско-американского сотрудничества. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Минкоммерции КНР.

«Китай выражает серьезную обеспокоенность и решительное несогласие с этим и оставляет за собой право принять соответствующие меры. Соединенным Штатам следует уважать законы рыночной экономики и принципы честной конкуренции, прекратить политизировать и превращать в оружие экономические и торговые вопросы, снять инвестиционные ограничения в отношении Китая и создать хорошие условия для китайско-американского экономического и торгового сотрудничества», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Ранее Министерство финансов США опубликовало предлагаемые правила по инвестиционным ограничениям в Китае.