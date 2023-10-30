Страны G7 согласовали общие принципы, которым должны следовать разработчики искусственного интеллекта (ИИ), включая внедрение системы маркировки созданного при его помощи контента.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, лидеры стран «семерки» опубликовали на этот счет заявление, также МИД Японии распространил отдельный документ с перечислением 11 принципов.

«Мы, лидеры G7, подчеркиваем инновационные возможности и потенциал продвинутых систем искусственного интеллекта. Мы также признаем необходимость управления рисками и защиты отдельных лиц, общества и наших общих принципов, включая верховенство права и демократические ценности», — говорится в заявлении лидеров.

Разработчики ИИ, как отмечается, должны инвестировать в создание систем контроля безопасности, отдавать приоритет изучению способов снижения «социальных рисков и рисков для безопасности», а также методов смягчения последствий таких рисков.

В заключение страны G7 призывают разработчиков содействовать созданию и принятию международных технических стандартов, а также внедрить меры защиты персональных данных и интеллектуальной собственности.