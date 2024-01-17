Мы, безусловно, будем жестко реагировать на любые шаги, нарушающие права иранского народа.

Как сообщает # со ссылкой на Tasnim, об этом заявил министр обороны Ирана генерал Мохаммед Реза Аштиани в беседе с журналистами после заседания правительства.

Он отметил, что Иран будет реагировать на угрозы как с Запада, так и с Востока.

«Эта реакция будет жесткой и решительной. Иран уважает права, интересы и территориальную целостность всех стран, особенно своих соседей, но мы обязательно разберемся с теми, кто совершает провокации на наших границах. Россия пообещала уважать безопасность, суверенитет и территориальную целостность Ирана. У меня был телефонный разговор с министром обороны России, и он это подтвердил. Решено, что МИД должен учесть в меморандуме о взаимопонимании, который они подпишут, что Россия будет полностью соблюдать вопросы, связанные с нашей безопасностью, суверенитетом и территориальной целостностью».

Отметим, что в последние дни Иран нанес ракетные удары по северу Ирака и Пакистану.