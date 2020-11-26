Война в Карабахе: первые выводы делает ВПК

Итоги армяно-азербайджанской войны в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах все активнее обсуждаются не только в Баку и Ереване, но и в мире. В том числе и с точки зрения современности оружия, имеющегося на вооружении у воевавших сторон.

В этой связи весьма интересна информация от avia.pro, согласно которой власти Армении демонстративно отказались покупать российские средства радиоэлектронного подавления для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, заключив соответствующий договор на поставку комплексов с Германией.

На данный момент остается неизвестным тот факт, у какой именно компании Армения заказала комплексы радиоэлектронной борьбы, однако, такое демонстративное нежелание приобретать российское вооружение может свидетельствовать о том, что Ереван намерен перейти от использования советского и российского вооружения к вооружению западных стран, хотя Ереван вполне мог приобрести российские комплексы «Красуха», белорусские системы РЭБ «Гроза» и пр., которые достаточно успешно зарекомендовали себя в борьбе с беспилотниками израильского и турецкого производства.

«Катастрофический провал армянского вооружения обусловлен как отсутствием хорошей подготовки у военнослужащих этой страны, так и банальным использованием малоэффективного вооружения. Армения вполне могла бы приобрести несколько комплексов «Красуха», и полностью отключить любую связь с дронами в радиусе нескольких сотен километров, как эго уже наблюдалось в Ливии и Сирии», — подчеркивает неназванный специалист издания.

Данную заметку # прокомментировал украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Во-первых, это сообщение прозвучало на российском сайте авиа.про, известном регулярной публикацией фейковой и манипулятивного характера информации. А потому, доверие публикациям на данном ресурсе крайне низкое», — указал он. Кроме того, по мнению эксперта, весьма странно прозвучало то, что армянская сторона решила сделать ставку именно на немецкие РЭБ, без озвучивания конкретики, в частности — какие именно системы были предпочтены Ереваном для борьбы с ударными БПЛА турецкого производства. И это, подчеркивает А.Коваленко, очень важно для понимания абсурдности самой ситуации.

«Прежде всего, у Армении куда более глубокие и дружественные отношения с Францией, продукция РЭБ которой на международном рынке представлена куда шире, нежели немецкие аналоги. Также, Германия вряд ли бы пошла на подобные контакты с учётом её хоть и общей видимости геополитического нейтралитета, но всё же про-турецкого вектора внешней политики и куда более авторитетного в стране турецкого лобби, нежели армянского», — указал он. Также эксперт отметил, что на сегодняшний день практически вся техническая составляющая армянской системы РЭБ это техника российского производства, либо кустарная армянская модернизация на базе советских и российских образцов. Появление в этой строгой унификации западного образца не добавит критического перевеса в работу всего комплекса, но вот сумбура будет более чем достаточно. В одном ряду Реппелент-1, Р-330Б «Мандат-Б» и станция АИР COBRA – сюрр да и только.

«В отличие от немецких систем РЭБ у российских есть опыт борьбы с турецкими БПЛА в Сирии и Ливии. Опыт с переменным успехом, ведь вмешаться в работу турецких ударных БПЛА довольно непросто, а когда это получалось сделать российским РЭБ, то весьма оперативно менялась частота. Как бы там ни было, но именно опыт взаимного противодействия был учтён российскими разработчиками РЭБ, равно как и турецкими, следствием чего стало появление новой версии Bayraktar TB2S, с управлением по спутниковому каналу», — подчеркнул А.Коваленко.

Он также уточнил, что Армения, особенно в её нынешнем вассальном положении, никогда себе не позволит выйти из орбиты военно-технической зависимости РФ. Например, в сентябре 2019 между МО Армении и российским производителем оружия «ORSIS» разгорелся скандал, когда армянская сторона решила отказаться от закупок российских снайперских винтовок ORSIS Т-5000, отдав предпочтение развитию своих Aspar Arms ASS-300, ASR-300/ASR-300C .

«Все закончилось судами, мощным политическим прессингом и в итоге, в начале 2020 года, продукция “ORSIS” вновь пошла в Армению и так называемую «НКР». Это лишний пример того, на насколько коротком поводке ВТС Армении находится у России и любые фантазии на тему выхода из этого вассального положения не более чем фантазии», — резюмировал украинский военно-политический обозреватель.

Я же замечу, что очень активно сейчас обсуждается совсем иное российское оружие — оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-Э» с дальностью стрельбы до 280 километров. Армения является единственным зарубежным эксплуатантом этой ударной системы российского производства. Как известно, генерал-полковник Мовсес Акопян, который со скандалом ушел в отставку с поста главы контрольной службы министерства обороны Армении, сделал сенсационное заявление. По его словам, Армения использовала российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-Э». Ранее эту информацию подтвердил Би-би-си источник в правительстве Армении. Кроме того, и российское издание argumenti.ru утверждает , что в карабахском конфликте применялись современные российские установки ПВО С-300, а также тактические ракеты «Искандер». Однако качество оружия оказалось невысоким. Говоря конкретнее, данное российское СМИ утверждает, что «Искандеры» использовались минимум четыре раза для нанесения ударов по территории Азербайджана в течение 45 дней боевых действий в Карабахе, но ни одна из ракет так и не попала в цель. А все потому, что они сильно (иногда на километры) отклонялись от расчетной траектории после запуска. Так, одна из ракет промахнулась на 6 километров и взорвалась в жилых кварталах центра второго по величине города Азербайджана, уточняет российское СМИ.

Правда, в интервью агентству Turan Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев опроверг использование армянской стороной ракет «Искандер». «Я могу основываться только на фактах и не могу голословно говорить. У нас нет доказательств использования ракет «Искандер» с армянской стороны. Мы анализировали все останки ракет, выпущенных в нашу сторону, проводили экспертизу совместно с соответствующими структурами страны. Я думаю, что это был блеф со стороны Акопяна для каких- то внутриполитических целей. В то же время, есть точные данные об использовании армянами других не менее разрушительных ракет — «Скад», «Точка У», а также «Смерч». Против города Барда семь раз использовали кассетные бомбы. Эти ракеты старого производства и давно переданы Армении. Ракеты «Искандер» — нового поколения. Они есть в Армении, но я не думаю, что они находятся в оперативном управлении армянской стороны. Это слишком серьезное оружие, я полагаю, что так называемый пульт управления этими ракетами находится в руках российской стороны», — заявил К.Алиев.

Вполне возможно, что он прав. Но правы и те эксперты и политики, которые задаются вопросом — зачем вообще нужно было РА закупать российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-Э», если он так и не был использован? Правы также и те военные эксперты, которые утверждают, что по итогам детального анализа итогов нынешней армяно-азербайджанской войны очень сильно может измениться ситуация с методами ведения боя, а значит и с оружием, которое будут покупать разные страны мира у ведущих стран-производителей.