«Армении пора определить траекторию выхода из своего печального положения»

Армения стала площадкой российско-турецкой конкуренции, и Пашинян играет на турецкой стороне. Об этом в беседе с «Голосом Армении» заявил руководитель исследовательского института «Политэкономия» Андраник Теванян.

«У нас есть месяц-два для претворения в жизнь армянского варианта политических развитий, после чего процессы уйдут из рук общественности Армении, вернее их заберут внешние игроки – либо Турция, либо Россия, и если время будет упущено, то потом все будут ответственны и виноваты в этом, а не только Никол, который даже не скрывает, что для него не случилось ничего трагического», — сказал политолог. Под армянским вариантом он подразумевает активизацию общества для необходимого смещения Н.Пашиняна.

«Запад здесь играет посредством Турции. Россия ослаблять свое влияние в традиционном для нее регионе не намерена. Как это у нее получится, посмотрим», — сказал эксперт.

По его мнению, в Армении есть российский и турецкий варианты политических развитий.

«Согласно турецким планам, или Никол Пашинян останется премьер-министром и доведет до конца капитуляцию Армении, или под его руководством состоятся внеочередные парламентские выборы, которые со всеми последующими подсценариями опять же приведут к окончательной капитуляции Армении. Никол все еще является премьер-министром и предлагает внеочередные парламентские выборы. Иными словами, в Армении в данный момент работает турецкий сценарий.

В случае российского варианта политических развитий Никол Пашинян и только его семья получают от Путина гарантии личной безопасности, он оставляет премьерское кресло (не исключено, что и Армению), посредством депутатов «Моего шага», «Просвещенной Армении», передав должность премьера желательному для Кремля кандидату. В случае российского сценария Армения по своему статусу почти не будет отличаться от статуса Арцаха. Потому что, исходя из своих интересов, русские будут вынуждены вмешаться — чтобы Армения не перешла к туркам, а осталась бы под их влиянием, чтобы из Гюмри не была выведена военная база и чтобы не упустить Южный Кавказ». Вот так представляется нынешняя политическая картина Армении Теваняну.

Интересно, насколько близки к реальности все эти его версии?

Своими мыслями на эту тему поделился с # политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Никакого российского и турецкого сценария в отношении их планов на Армению не существует. Если понаблюдать за армянской прессой, там можно обнаружить немало странных, сюрреалистических представлений о происходящем. Этим авторам стоило бы вспомнить, что Республика Армения является государством, которое имеет определенные инструменты для проведения внутренней и внешней политики. Понятно, что в целом ряде случаев эти инструменты ограничены какими-то реалиями, но тем не менее.

Как и в любом государстве, руководство Армении должно выбирать стратегию действий, определенную линию поведения, которая с его точки зрения является продуктивной. И это должно делаться с опорой на те реалии, которые складываются в регионе. В формировании этих реалий значительную роль играют Турция, Россия, и Азербайджан. Благодаря, в частности, Азербайджану, ни один субрегиональный проект, который воплощен в нашем регионе, не проходит через территорию Армении. Ни один. Поэтому говорить о том, что только Россия и Турция определяют геополитические процессы в нашем регионе, абсолютно нельзя. Конечно, Азербайджан во взаимодействии с Грузией, Турцией, Россией, Ираном, с другими странами – внерегиональными игроками, в значительной степени влияет на формирование геополитической и геоэкономической архитектуры нашего региона.

Армения принимает в этом пассивное участие. Она располагает большим набором деструктивных факторов для влияния на ситуацию. В частности, карабахский конфликт и оккупация азербайджанских территорий, поддержка сепаратистских настроений в Нагорном Карабахе являются ясным примером деструктивной политики. И она проявляла себя в регионе. Много лет были заблокированы коммуникации, которые в свое время здесь активно действовали. Это негативно отражалось на Армении, на Нахчыванской Автономии. Больше ни на что Армения реально не влияла.

За эти годы Азербайджан сумел выйти из такого положения, построил новые коммуникации, создал новую транспортную и энергетическую инфраструктуру, сделал важные шаги к тому, чтобы вывести Нахчыван из блокады, и эти действия продолжаются.

А что сделала за это время Армения? Воплотила хоть какие-то международные проекты? А всё, потому что она избрала путь конфронтации с основными региональными экономиками и политическими акторами – Турцией и Азербайджаном. Россия и другие страны принимают во внимание этот баланс, который тут сложился. С Арменией основной ресурс взаимодействия за эти годы был выработан – Россия скупила всё, что ее интересовало в Армении, обеспечив ее безопасность в ключевых направлениях, и всё.

Армянские эксперты и политики должны открыть глаза, посмотреть на карту, на сводные цифры бюджетов соседних государств, на реальные интересы бизнес-акторов – чтобы определить место своей страны в этой системе координат. После этого они смогут определить траекторию выхода из этого печального положения. Если они определят ее удачно, то Армения сможет интегрироваться в региональные процессы и иметь с этого определенные дивиденды. Но если будет продолжена конфронтационная линия, то страна рискует оказаться в еще более плачевном положении, чем была до сих пор. У Армении нет для этого ресурсов, а привлекать внешних игроков, чтобы использовать их в своих планах, контрпродуктивно, потому что те всегда оперируют собственными интересами в конечном итоге.

Поэтому у политической элиты и у общественности Армении есть время посидеть, подумать, сделать правильные выводы, и найти выходы, которые заключаются только в улучшении отношений с Турцией, Азербайджаном на основе тех норм и принципов, которые зафиксированы в международном праве, а не в придуманных кем-то трактовках основных его принципов.