Федеральный суд столичного американского округа Колумбия постановил обеспечить журналистам CNN, MS NOW и Politico допуск в Белый дом, которого вашингтонская администрация пыталась их лишить, до завершения разбирательства по этому делу. Об этом говорится в документах, поступивших 9 октября в электронную базу суда.

Как следует из постановления, вашингтонской администрации не следует «обеспечивать выполнение решения от 18 сентября 2026 года» о лишении упомянутых СМИ доступа в Белый дом. «Суд удовлетворит ходатайство истцов о вынесении предварительного судебного запрета и продлит действие мер правовой защиты, которые уже были приняты, что сохранит статус-кво на время разбирательства», — уточняется в заключении суда.

Президент США Дональд Трамп 18 сентября заявил, что лишает допуска в Белый дом журналистов CNN, MS NOW и Politico за распространение ложных сведений о его администрации. Он добавил, что список СМИ, которым туда запрещен доступ, может быть расширен, но допустил возможность отмены своего решения. Корреспонденты и технический персонал упомянутых СМИ 19 сентября лишились допуска в резиденцию президента США.

Представители СМИ обратились в упомянутый суд, который позднее на время отменил решение Трампа. Теперь суд постановил, что CNN, MS NOW и Politico должны сохранять допуск в Белый дом до завершения этого разбирательства.

В заключении суда отмечается, что попытка не допускать упомянутых журналистов в Белый дом, вероятно, была неправомерной. Вместе с тем окончательное решение по делу еще не вынесено.