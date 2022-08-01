В Генеральной прокуратуре прокомментировали информацию о задержании правоохранительными органами председателя муниципалитета Сарай Абшеронского района.

Как сообщили в Генпрокуратуре, как уже сообщалось, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре в связи с незаконными действиями должностных лиц отдельных муниципалитетов и ГСЗН при Министерстве экономики, ряд должностных лиц были привлечены к ответственности.

На нынешнем этапе следствия были установлены обоснованные подозрения в получении взяток в обмен на предоставление соответствующего заключения в связи с осуществлением продажи муниципальных земель в виде группы по предварительному сговору председателем муниципалитета поселка Сарай Абшеронского района Махи Гасановым, заведующим Хачмазским территориальным отделом Государственной службы по имущественным вопросам Айдыном Джафаровым, заведующим Габалинским территориальным отделом Баги Масимовым и заведующим отделом муниципалитета города Сумгайыт Шихали Аббасовым, которые 30 июля 2022 года были привлечены к следствию в качестве обвиняемых по статьям 308.2(злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору), 311.3.2 (повторное получение взятки), 32.5, 311.3.1 (содействие в получении взятки) и 312.1 (дача взятки), и решением суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста.

Следствие продолжается.