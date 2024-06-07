В Грузии несколько десятков политиков и должностных лиц попали под визовые ограничения США после принятия закона «об иностранном влиянии». Как сообщил представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер, в черный список включили членов правящей партии «Грузинская мечта», депутатов парламента и сотрудников правоохранительных органов. Также под ограничениями оказались их родственники.

«Санкции касаются лиц, ответственных за подрыв демократии, нарушение права на свободу собраний, насильственный разгон мирных демонстрантов, запугивание представителей гражданского общества и намеренное распространение дезинформации по указанию правительства Грузии», — отметил Миллер.

По словам представителя Госдепа, США надеются, что грузинские власти «пересмотрят свои действия и предпримут шаги для продвижения к давно заявленным демократическим и евроатлантическим устремлениям». В противном случае Вашингтон ужесточит ограничения. «Могу заверить, что мы готовы ввести дополнительные санкции и предпринять другие необходимые шаги», — отметил Миллер. Он также добавил, что США пересмотрят финансовую помощь Тбилиси. (moscowtimes.ru)