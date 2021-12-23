Разоблачена организованная банда, которая шантажировала граждан Азербайджана интимными видеозаписями.

Как передает Report, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Службы государственной безопасности.

Сообщается, что члены организованной преступной группировки, действующие за границей, совершали видеозвонки на аккаунты различных граждан Азербайджана через созданные в Facebook фейковые аккаунты и провоцировали их на беседу интимного характера.

При этом велась видеозапись, после чего злоумышленники связывались с гражданами через Facebook Messenger и WhatsApp, отправляли им заснятые порочащие материалы о них и о их близких родственниках и требовали под угрозой распространения переслать крупные суммы денег на их счета через международные системы денежных переводов.

В ходе расследования были установлены личности 32-х членов ОПГ, от преступных действий которой пострадали более 200 граждан Азербайджана.

В рамках процедур международной правовой помощи было установлено, что члены банды проживают в Болгарии. Совместно с болгарскими правоохранительными органами были проведены обыски, допросы и другие активные следственные действия по установленным адресам в Силистрийской области страны. Организаторы, исполнители и посредники преступных действий были пойманы с поличным на месте преступления, многочисленные компьютеры, мобильные телефоны и технические средства, содержащие видеоматериалы, голосовые сообщения и переписку, свидетельствующие о шантаже граждан Азербайджана и других иностранных граждан, были конфискованы и приобщены к материалам уголовного дела. Их преступная деятельность была пресечена путем ограничения доступа к видеоматериалам с сетевых аккаунтов.

Иностранные граждане Гюрджан Стоянов, Тезджан Стоянов, Севинч Ниязи и другие были привлечены к уголовной ответственности в качестве обвиняемых, в отношении них решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся международные судебные процедуры.