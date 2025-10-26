Тбилисский городской суд в воскресенье заключил под стражу троих граждан Китая, сообщает Генеральная прокуратура Грузии.

Граждане Китая были задержаны вблизи Тбилиси, в Мцхетском муниципалитете 24 октября сотрудниками Службы госбезопасности (СГБ) Грузии при попытке приобрести 2 кг ядерного вещества — уран, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

На процессе в воскресенье в Тбилисском городском суде граждане Китая заявили о своей невиновности. Рассмотрение в суде данного дела по существу состоится в ближайшие 2 месяца.

Ранее в субботу СГБ показала оперативную видеосъемку, на которой видно задержание граждан Китая у обочины дороги, легковой автомобиль с открытым багажником, где находятся два небольших стеклянных сосуда с таблетками и измерительный агрегат. В заявлении СГБ ничего не было сказано о продавцах урана.